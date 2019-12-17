Подорожание позволит избавиться от низкомаржинальных абонентов, но может привести к перераспределению долей на рынке, предупреждают эксперты. «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года.

с чего всё началось

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Политика Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Политика МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.

Общество Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).

Технологии Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.

Происшествия На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося "Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Политика Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.

Футбол В Китае запретили упоминание Озила В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.

Политика «Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.

Гаджеты JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.