Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось
Подорожание позволит избавиться от низкомаржинальных абонентов, но может привести к перераспределению долей на рынке, предупреждают эксперты. «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года.Коммерсантъвчера в 17:30
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
Аргументы и Фактывчера в 09:47
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