Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Serviceвчера в 11:48

«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%

ПРАЙМ02:10

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Футбол

Де Брюйне призвал «Ман Сити» не препятствовать переходу Артеты в «Арсенал»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о возможном переходе ассистента главного тренера «горожан» Микеля Артеты на должность наставника лондонского «Арсенала».
Матч ТВ 02:18
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Общество

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж за молодого любовника

77-летняя телеведущая Ангелина Вовк скоро выйдет замуж, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 01:48
Технологии

«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы

Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
iReactor вчера в 11:59
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Кино

Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Наука

Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%

Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
МИР 24 01:49
Политика

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
RT на русском вчера в 08:08
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова объяснила свое странное решение на проекте «План Б»

После выпуска рокового выпуска шоу Ольга объяснила, почему решила не выбирать никого из участников проекта.
Bimru.ru 03:10
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Происшествия

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
РБК 02:07
Экономика

Столичные Каширский, Коптевский и Северный рынки продают за 2 млрд руб

Один из основателей розничной сети "Пятерочка" Андрей Рогачев продает Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве за 2.2 миллиарда рублей, написала газета "Коммерсант".
РИА Новости 01:34
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 01:40
Авто

Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Motor 15 декабря в 11:19
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Политика

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Известия 01:43
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Авто

Porsche Macan GTS получает обновления

Разработчики автомобильного концерна Porsche представили обновленную версию Macan GTS.
Car.ru 01:09
Общество

В России отменят комиссию для банковских переводов между регионами

Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» предполагают отмену комиссий за переводы между физическими лицами — клиентами одного банка, чьи счета были открыты в разных регионах.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 11:01
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