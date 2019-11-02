Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
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Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Футбол
Де Брюйне призвал «Ман Сити» не препятствовать переходу Артеты в «Арсенал»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о возможном переходе ассистента главного тренера «горожан» Микеля Артеты на должность наставника лондонского «Арсенала».
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
Общество
Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж за молодого любовника
77-летняя телеведущая Ангелина Вовк скоро выйдет замуж, пишет «Комсомольская правда».
Технологии
«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы
Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Наука
Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%
Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объяснила свое странное решение на проекте «План Б»
После выпуска рокового выпуска шоу Ольга объяснила, почему решила не выбирать никого из участников проекта.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Происшествия
Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
Экономика
Столичные Каширский, Коптевский и Северный рынки продают за 2 млрд руб
Один из основателей розничной сети "Пятерочка" Андрей Рогачев продает Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве за 2.2 миллиарда рублей, написала газета "Коммерсант".
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Политика
СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Авто
Porsche Macan GTS получает обновления
Разработчики автомобильного концерна Porsche представили обновленную версию Macan GTS.
Общество
В России отменят комиссию для банковских переводов между регионами
Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» предполагают отмену комиссий за переводы между физическими лицами — клиентами одного банка, чьи счета были открыты в разных регионах.