Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

News.ruвчера в 13:30

«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Serviceвчера в 11:48

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

«Билайн» изменит тарифы на мобильную связь с января 2020 года

Банки.рувчера в 08:28
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Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
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Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
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Растения могут испытывать панический страх воды

Как утверждают эксперты, с появлением дождевых облаков и первых капель дождя у растений проявляется мгновенная, всеобъемлющая реакция, которую проще всего сравнить с состоянием паники.
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В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
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Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
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Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
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Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер вчера в 09:40
Общество

Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России

Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.
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Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
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Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину

В ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в том, что они истязали ребенка и, в частности, ставили на несколько часов коленями на гречку.
Известия вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

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Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

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Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

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Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
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Общество

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В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.
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Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

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Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
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Слово и Дело вчера в 04:10
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В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета вчера в 19:32
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