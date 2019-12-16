Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.

Наука Растения могут испытывать панический страх воды Как утверждают эксперты, с появлением дождевых облаков и первых капель дождя у растений проявляется мгновенная, всеобъемлющая реакция, которую проще всего сравнить с состоянием паники.

Происшествия С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Происшествия Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.

Общество Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.

Происшествия Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину В ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в том, что они истязали ребенка и, в частности, ставили на несколько часов коленями на гречку.

Экономика Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.

Общество Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Политика Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ» Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.

Общество Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.