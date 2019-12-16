Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Наука
Растения могут испытывать панический страх воды
Как утверждают эксперты, с появлением дождевых облаков и первых капель дождя у растений проявляется мгновенная, всеобъемлющая реакция, которую проще всего сравнить с состоянием паники.
Политика
В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей
Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Хоккей
20-й гол Панарина в сезоне не спас «Рейнджерс» от поражения
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отличился в пятой игре подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
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Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Общество
Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России
Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Музыка
Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Происшествия
Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину
В ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в том, что они истязали ребенка и, в частности, ставили на несколько часов коленями на гречку.
Шоу-бизнес
Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Общество
Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки
Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»
Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
Общество
Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год
В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.
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Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.