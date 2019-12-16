Общество

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

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«Вымпелком» предупредил абонентов о повышении цен с 16 января 2020 года

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«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

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«Билайн» предупредил абонентов о повышении цен из-за закона Яровой

URA.Ru12:59

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

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