Общество
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Экономика
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Футбол
Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Армия и оружие
СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16
Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Наука
У варанов нашли уникальную систему дыхания
Технологии
Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз
Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Политика
Турция направила в Ливию спецназ
Турция направила в Ливию спецназ и военную технику в помощь правительству национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи.
Политика
Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
Политика
Глава Минэкономики Украины опроверг сообщения об отставке
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Общество
Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда
Экоактивистка Грета Тунберг опубликовала на странице в Twitter фото на полу «переполненного поезда».
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Кино
Трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик» появился в сети
На официальном YouTube-канале Paramount Picture появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик».
Единоборства
Дацика нокаутировали ударом по печени
В ответной атаке 46-летний Ле Баннер нокаутировал Дацика ударом по печени.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину
«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Политика
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.