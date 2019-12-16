Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

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Футбол Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.

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Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

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