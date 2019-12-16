Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Наука
Выявлен вред от электронных сигарет
Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Политика
Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.
Политика
В России рассказали о «дурной наследственности» Зеленского
По словам Чеснакова, который сослался на свидетельства Суркова, в ходе парижского саммита украинская делегация повторяла «старые неприемлемые идеи» прежней команды.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Политика
Донбасс предложил Украине обсудить особый статус
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили Украине обсудить возможные поправки в Конституцию по вопросу предоставления Донбассу особого статуса.
Футбол
МИД Украины разглядел «российскую пропаганду» в скандале с Зозулей
Внешнеполитическое ведомство в своем обращении сравнило выкрики болельщиков "Райо Вальекано" со штампами "российской пропаганды", назвав обвинения в нацизме в адрес Зозули надуманными и лживыми.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» передадут ВМФ России в 2020 году
Завод «Севмаш» передаст стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и еще три атомные подводные лодки в 2020 году Военно-морскому флоту (ВМФ) России.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который признался в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Хоккей
Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала
Турнирная таблица Кубка первого канала-2019 Подопечные Алексея Кудашова завершили турнир на втором месте с пятью очками.
Футбол
Президент ЦСКА прокомментировал «Ъ» переход контроля над клубом ВЭБ.РФ
ПФК ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Законопроект о Brexit внесут в парламент Великобритании 20 декабря
Законопроект о Brexit планируется внести в парламент Великобритании 20 декабря.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачевой
Российский режиссер, хореограф Егор Дружинин рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой.
Общество
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году
Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.