Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Музыка
Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Общество
СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода
С федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», который выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, пропали 276 т взрывчатых отходов.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Политика
«Нафтогаз» опроверг данные о предварительном соглашении с «Газпромом»
Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил о том, что стороны достигли предварительного соглашения по транзиту газа через Украину.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
На Украине готовятся к «узакониванию» идеи двойного гражданства.
Происшествия
Суд Санкт-Петербурга оставил в силе арест историка Соколова
В понедельник, 16 декабря, Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает РИА Новости.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Политика
Путин сообщил о росте экспорта российского оружия
Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопроса военно-технического сотрудничества, заявил, что с начала года наша страна отгрузила зарубежным покупателям оружия и военной техники на общую сумму в 13 млрд долл.
Авто
КамАЗ представил тягач будущего
Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
Наука
Физики нашли доказательства новой концепции ядерных сил
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Здоровье
Мясников указал, какие привычки по выходным портят здоровье россиян
Известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки россиян по выходным подрывают здоровье и как провести отдых с пользой.
Космос
На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Межпланетная станция «Юнона» в ходе недавнего близкого пролета мимо Юпитера обнаружила новый вихрь, появившийся на южном полюсе планеты.
Футбол
«Бавария» предложила Тухелю контракт
Руководство чемпионов Германии уже предложило Тухелю долгосрочный контракт.