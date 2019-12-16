Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъ17:30

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

News.ru13:30

«Билайн» изменит тарифы на мобильную связь с января 2020 года

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«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

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ПРАЙМ10:49

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБК09:58

«Билайн» предупредил абонентов о повышении цен из-за закона Яровой

URA.Ru12:59
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Физики нашли доказательства новой концепции ядерных сил

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