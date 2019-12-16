Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Сотовые операторы РФ начали оповещать абонентов о повышении тарифов с января 2020 года

ПРАЙМвчера в 10:49

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

News.ruвчера в 13:30

«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

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Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

«Билайн» изменит тарифы на мобильную связь с января 2020 года

Банки.рувчера в 08:28
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Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
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Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
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На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

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Российские граждане охладели к банковским займам.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
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Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

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Газета.Ru вчера в 10:53
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Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
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Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru вчера в 18:54
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Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Российский Диалог вчера в 08:48
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
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Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM вчера в 08:18
Происшествия

Крупный пожар на мебельном складе в Казани ликвидирован

Крупный пожар на складе мебельной фабрики в Казани устранен. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия

Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО

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РБК вчера в 22:15
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
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В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости вчера в 18:03
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Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM вчера в 05:32
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Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости вчера в 09:02
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
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Россиянка вошла в список самых заметных миллиардеров по версии Forbes

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии Forbes.
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Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Газета.Ru вчера в 04:57
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Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

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Григорий Иванов: «Не представляю себе российский футбол без Гинера»

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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК вчера в 19:47
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