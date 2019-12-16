Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
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Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
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На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
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Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
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Fitch: граждане РФ охладели к кредитам
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Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
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Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
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Экономика
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Крупный пожар на мебельном складе в Казани ликвидирован
Крупный пожар на складе мебельной фабрики в Казани устранен. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Происшествия
Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО
Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд руб. у банка «Югра» завели в январе 2019 года по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой или в особо крупном размере).
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Происшествия
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В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Общество
Россиянка вошла в список самых заметных миллиардеров по версии Forbes
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии Forbes.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Мясников указал, какие привычки по выходным портят здоровье россиян
Известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки россиян по выходным подрывают здоровье и как провести отдых с пользой.
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Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Экономика
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Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
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Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.