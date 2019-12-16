Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Политика
Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Происшествия
Житель дома в Ленобласти, где нашли арсенал, мог насиловать дочь
Жителя Ленинградской области, в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Хоккей
Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала
Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Экономика
Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Происшествия
Установлена причина смерти основателя «Белых касок»
Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Происшествия
Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Технологии
Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5
Разработчики компании предложили новую версию дизайна модели PlayStation 5. Известно, что приставка в новом формате имеет угловатый корпус.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Культура
Картина «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" - заявление киноакадемии.
Общество
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Общество
Под Казанью задержали протестующих против мусоросжигательного завода
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Шоу-бизнес
Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Гаджеты
Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows
Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.