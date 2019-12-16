Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъ17:30

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

News.ru13:30

«Билайн» изменит тарифы на мобильную связь с января 2020 года

Банки.ру08:28

«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Service11:48

Сотовые операторы РФ начали оповещать абонентов о повышении тарифов с января 2020 года

ПРАЙМ10:49

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБК09:58

«Билайн» предупредил абонентов о повышении цен из-за закона Яровой

URA.Ru12:59
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"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", – рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
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Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа

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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

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Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
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Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
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Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.
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Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

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Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка

На улице города Гусиноозерск в Бурятии прохожие обнаружили тело новорожденного ребёнка.
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SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
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Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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