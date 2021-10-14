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«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 года

Мобильный оператор «Билайн» впервые за 16 лет обновил свой бренд.
Ведомости
Теперь название бренда, под которым работает компания "Вымпелком", пишется со строчной буквы и другим, более современным шрифтом.
Smotrim.ru
Логотип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости.
Татар-информ
Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto из группы агентств BBDO, а разработкой рекламных кампаний - агентство Leo Burnett Moscow.
Интерфакс

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«Билайн» обновил логотип и слоган
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РИА Новости04:02
«Билайн» сменил логотип впервые за 16 лет
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Билайн впервые за 16 лет обновил свой бренд
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«Билайн» обновил бренд, логотип и слоган
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