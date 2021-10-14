Ведомости«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 годаМобильный оператор «Билайн» впервые за 16 лет обновил свой бренд.ВедомостиТеперь название бренда, под которым работает компания "Вымпелком", пишется со строчной буквы и другим, более современным шрифтом.Smotrim.ruЛоготип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости.Татар-информРазработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto из группы агентств BBDO, а разработкой рекламных кампаний - агентство Leo Burnett Moscow.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВРоссийская газетаВерсия-СаратовДума ТВУрал-пресс-информITZine.ruТелеканал 360°DP.RUSnob.ruПодробнее о событии«Билайн» обновил логотип и слоганРоссийская газета12:31Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собойРИА Новости04:02«Билайн» сменил логотип впервые за 16 летURA.Ru04:48Билайн впервые за 16 лет обновил свой брендITZine.ru04:44«Билайн» обновил бренд, логотип и слоганТАСС04:13«Билайн» объявил о ребрендинге впервые с 2005 годаForbes04:08«Билайн» объяснил смену слогана прекращением «гонки за крутостью»РБК11:05Показать ещёОценить257Поделиться