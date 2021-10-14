Основываясь на результатах исследования, авторы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с COVID-19 с симптомами инфекции сетчатки глаза.
Вторым беспроблемным мотором назван корейский агрегат Hyundai-Kia G4FC, которым, по сути, также являются моторы G4FA (1,4 л, 107 л.с.) и G4FC (1,6 л, 123 л.с.), известные по Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Ceed, Hyundai i30 и Hyundai Creta.