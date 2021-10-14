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«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 года

Мобильный оператор «Билайн» впервые за 16 лет обновил свой бренд.
Ведомости
Оператор указал, что обновления символизируют начало масштабных изменений в компании.
РБК
Новым слоганом стала фраза «На твоей стороне» (ранее — «Живи на яркой стороне»).
Ведомости
Логотип оператора «приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости».
Дождь
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Подробнее о событии

«Билайн» обновил логотип и слоган
Российская газета04:28
«Билайн» сменил логотип впервые за 16 лет
URA.Ru04:48
Билайн впервые за 16 лет обновил свой бренд
ITZine.ru04:44
«Билайн» отказался от слогана «Живи на яркой стороне» и сменил логотип
РБК06:22
«Билайн» обновил бренд, логотип и слоган
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