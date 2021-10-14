Ведомости«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 годаМобильный оператор «Билайн» впервые за 16 лет обновил свой бренд.ВедомостиОператор указал, что обновления символизируют начало масштабных изменений в компании.РБКНовым слоганом стала фраза «На твоей стороне» (ранее — «Живи на яркой стороне»).ВедомостиЛоготип оператора «приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости».ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРоссийская газетаРегион 64Дума ТВУрал-пресс-информITZine.ruТелеканал 360°DP.RUПодробнее о событии«Билайн» обновил логотип и слоганРоссийская газета04:28«Билайн» сменил логотип впервые за 16 летURA.Ru04:48Билайн впервые за 16 лет обновил свой брендITZine.ru04:44«Билайн» отказался от слогана «Живи на яркой стороне» и сменил логотипРБК06:22«Билайн» обновил бренд, логотип и слоганТАСС04:13«Билайн» объявил о ребрендинге впервые с 2005 годаForbes04:08Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собойРИА Новости04:02Показать ещёОценить189Поделиться