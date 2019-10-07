Технологии
RT на русском«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС. Ранее появилась информация, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.
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с чего всё началось
В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.Коммерсантъ11:36
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В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
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Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
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Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Взгляд.ру 17:07
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
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Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
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Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
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