Технологии
RT на русском«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС. Ранее появилась информация, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.
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с чего всё началось
В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.Коммерсантъ11:36
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«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
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Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
Сегодня на еженедельной планерке мэрии Якутска были озвучены новые кадровые решения: Начальником Контрольно-ревизионного управления мэрии Якутска назначена Ольга ЛАРИОНОВА.
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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
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Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на игру
Стартовые составы на игру 12-го тура РПЛ объявили ЦСКА и «Ростов».
ProstoProSport 08:32
Космос
В NASA опубликовали 3D-карту Луны
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Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Экономика
В России снова начнут делать кальвадос
Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.
РИА Новости 20:22
Космос
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight
В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3.
ТАСС Наука 04 октября в 05:13
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в баре Канзаса
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из баров американского города Канзас-Сити штата Миссури.
Комсомольская правда 06:04
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Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
News.ru 01:09
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Представитель Зеленского озвучил «расценки» за участие в вече в Киеве
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве.
Экономика сегодня 10:51
Гаджеты
Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp
Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова 19:28
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 19:41
Авто
Названы 3 подержанных внедорожника, которые стоит купить
Эксперты назвали 3 подержанных внедорожника, способные удовлетворить запросы покупателей, несмотря на свой возраст и низкую цену.
Дни24 вчера в 01:04
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Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
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Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
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Тост не исключил возможность перехода Квята в «Ред Булл» в 2021 году
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о словах Хельмута Марко о том, что в «Ред Булл» не рассматривают кандидатуру российского гонщика Даниила Квята на место в основной команде в 2020 году.
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Врач рассказала, о чем свидетельствует пониженный гемоглобин
Пониженный гемоглобин в крови человека говорит об ослаблении защитных сил организма в связи с железодефицитной анемией.
Вечерняя Москва 05:44
Футбол
«Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив в концовке
Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу хозяевам принес гол Роберта Берича в концовке матча.
Матч ТВ 17:00
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Сырые овощи могут навредить кишечнику
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Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM вчера в 01:21
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
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Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
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