В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.

с чего всё началось

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС. Ранее появилась информация, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.

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