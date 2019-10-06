Происшествия

РБКРБК«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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с чего всё началось

Данные нескольких миллионов клиентов «Билайна» выложили в сеть

В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.
Коммерсантъ11:36

Подробнее о событии

«Билайн» подтвердил утечку данных своих клиентов

РИА Новости14:05

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

РБК13:43

«Билайн» признал утечку части базы данных клиентов в 2017-м

Известия13:25

Данные почти 9 млн клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе

Коммерсантъ14:31

«Билайн» признал утечку данных клиентов

Телеканал 360°13:30

В «Билайне» прокомментировали утечку данных

РЕН ТВ14:38

«Билайн» сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года

ТАСС12:31
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Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Футбол

«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:06
Футбол

Глушаков показал фото из бани и подколол жену

Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».
Нева Спорт 15:44
Политика

МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости 07:43
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04 октября в 04:38
Политика

Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе

Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября.
РЕН ТВ 12:50
Интернет

В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов

Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин.
Life.ru вчера в 15:27
Политика

Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии

В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Энергетика

«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака

Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
РБК 03 октября в 12:19
Происшествия

Беспорядки в Ираке: число погибших превысило 100 человек

Вести.Ru 14:40
Политика

В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Хоккей

Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком

ВашГород.ру 00:03
Происшествия

На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей

В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Футбол

«Шахтер» не проигрывает в УПЛ 39 игр подряд

Киевляне сегодня разгромили «Колос» 4:0. С учетом прошлого чемпионата «Шахтер» побеждает 12 игр подряд и не проигрывает 39 игр.
Спорт-Экспресс 14:17
Происшествия

Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка

РБК 14:00
Происшествия

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе

РИА Новости 08:22
Общество

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика

В ФБР не стали комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой

REGNUM 12:16
Происшествия

Греф заявил о перевыпуске карт Сбербанка после утечки их данных

Ранее Сбербанк сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка.
РБК вчера в 20:35
Как работают Яндекс.Новости?
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