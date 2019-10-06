Происшествия
РБК«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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с чего всё началось
В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.Коммерсантъ11:36
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Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:06
Футбол
Глушаков показал фото из бани и подколол жену
Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».
Нева Спорт 15:44
Политика
МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter
Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости 07:43
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04 октября в 04:38
Политика
Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе
Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября.
РЕН ТВ 12:50
Интернет
В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов
Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин.
Life.ru вчера в 15:27
Политика
Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии
В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
РБК 03 октября в 12:19
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Футбол
«Шахтер» не проигрывает в УПЛ 39 игр подряд
Киевляне сегодня разгромили «Колос» 4:0. С учетом прошлого чемпионата «Шахтер» побеждает 12 игр подряд и не проигрывает 39 игр.
Спорт-Экспресс 14:17
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Происшествия
Греф заявил о перевыпуске карт Сбербанка после утечки их данных
Ранее Сбербанк сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка.
РБК вчера в 20:35