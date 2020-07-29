«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Представитель пресс-службы оператора уточнил, что подключиться к eSIM можно будет в салонах связи «в ближайшие дни».

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

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