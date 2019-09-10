Шоу-бизнес
ТелепрограммаРудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
Напомним, яркий исполнитель вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Он чересчур много выпил коньяка перед выступлением. В Instagram Билан принес извинения и пообещал дать еще один концерт в городе.
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Но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя... потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди.
— Яна Рудковская, российская ведущаяГазета.Ru 04:04
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Происшествия
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Политика
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
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Политика
Трамп заявил о срыве переговоров с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».
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Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
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REGNUM вчера в 14:53
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
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В Госдуме нашли подтверждение фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
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Разумеется, участники дискуссии спросили у профессора, готов ли лично он стать людоедом.
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Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Авто
Land Rover раскрыл новое поколение Defender
Компания Land Rover представила новое поколение внедорожника Defender, которое выйдет на рынок в двух версиях — 3-дверной 90 и 5-дверной 110.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
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Экономика
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Stellar запустил Airdrop на 2 млрд XLM
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Коммерсантъ 07:58