Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаРудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

Напомним, яркий исполнитель вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Он чересчур много выпил коньяка перед выступлением. В Instagram Билан принес извинения и пообещал дать еще один концерт в городе.
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Яна Рудковская
Но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя... потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди.
— Яна Рудковская, российская ведущаяГазета.Ru 04:04

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