Напомним, что после концерта Димы Билана на Дне города в Самаре 8 сентября разразился скандал. Местные жители заметили, что певец был в нетрезвом состоянии. После этого Билан извинился перед горожанами.

Дима Билан рассказал о причинах своего поведения на концерте в Самаре

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