Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДима Билан рассказал о причинах своего поведения на концерте в Самаре

Напомним, что после концерта Димы Билана на Дне города в Самаре 8 сентября разразился скандал. Местные жители заметили, что певец был в нетрезвом состоянии. После этого Билан извинился перед горожанами.
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«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре

Телепрограммавчера в 11:15

Дима Билан рассказал, с кем он выпивал перед «пьяным» концертом в Самаре

Волжская коммуна02:11

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

РБКвчера в 22:18

Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после скандала в Самаре

News.ruвчера в 13:36

Дима Билан рассказал с кем выпивал перед самарским концертом на День города

Волга Ньюс03:01

«Эти движения я бы станцевал по-другому»: Дима Билан рассказал, что произошло с ним в Самаре и с кем он пил в гримерке

КП - Самаравчера в 10:12

Дима Билан рассказал в эфире с кем пил коньяк в Самаре перед выступлением

Pro Город Самаравчера в 08:55
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Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

Полицейский в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:37
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Футбол

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Чемпионат 02:23
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Футбол

«Ливерпуль» – «Уотфорд». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

Sports.ru 03:28
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Музыка

Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Коммерсантъ 02:42
Гаджеты

MSI представила карты Radeon RX 5500 XT

Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
Игромания.ру 12 декабря в 06:07
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Моя Москва.онлайн вчера в 13:06
Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Тарантас Ньюс 12 декабря в 12:01
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства падения башенного крана на Урале

В свердловском Карпинске прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
REGNUM 04:40
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета 02:17
Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Комсомольская правда вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака

Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
OAnews 03:46
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости вчера в 05:51
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия вчера в 18:59
Футбол

Уткин назвал отстранение Гинера от футбола последним предупреждением

Известный российский комментатор Василий Уткин дал комментарий по поводу отстранения главы московского ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 07:27
Культура

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Общество

Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
Газета.Ru 04:50
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 10 декабря в 19:02
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Известия 03:11
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
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Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» являлось творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики.
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