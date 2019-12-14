Общество

РБКРБКБилан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
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с чего всё началось
Певец Дима Билан в интервью программе
 «А поговорить?», которая выходит на YouTube, сообщил детали концерта в Самаре, где он выступил в нетрезвом виде.
РБКвчера в 22:18

Подробнее о событии

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

РБКвчера в 22:18

Билан раскрыл подробности пьяного выступления в Самаре

Известиявчера в 21:12

Дима Билан рассказал в эфире с кем пил коньяк в Самаре перед выступлением

Pro Город Самаравчера в 08:55

Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после скандала в Самаре

News.ruвчера в 13:36

«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре

Телепрограммавчера в 11:15

«Эти движения я бы станцевал по-другому»: Дима Билан рассказал, что произошло с ним в Самаре и с кем он пил в гримерке

КП - Самаравчера в 10:12

Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

РИА Новостивчера в 18:58
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Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

РБК 00:18
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 12 декабря в 20:10
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra 10 декабря в 22:45
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Происшествия

Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.
Gazeta.SPb вчера в 05:28
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
RT на русском вчера в 16:17
Происшествия

В ДТП под Иркутском погибли водитель и фельдшер скорой помощи

В результате удара 57 – летний водитель «скорой» и женщина – фельдшер погибли. Был ли в салоне «неотложки» еще кто-то, пока уточняется.
ФедералПресс вчера в 07:02
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM вчера в 13:48
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину.
Взгляд.ру вчера в 10:37
Происшествия

Автобус вылетел в кювет на Урале

Газета.Ru 00:00
Армия и оружие

«Способов много»: как военные летчики обманывают летящие в них ракеты

Чтобы максимально обезопасить летательные аппараты от ракетных атак с земли и воздуха, конструкторы предусмотрели в их электронной "начинке" бортовые комплексы обороны (БКО), способные во многих случаях спасти жизнь летчику и сохранить машину.
РИА Новости 00:00
Единоборства

Фёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Чемпионат вчера в 14:48
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своих запоях

Актриса и ведущая Лариса Гузеева является достаточно прямолинейной личностью, которая предпочитает говорить то, что думает.
Bimru.ru вчера в 02:31
Хоккей

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:00
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Политика

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета вчера в 16:42
Общество

Кто останется без пенсий в начале января 2020 года

В декабре свою пенсию и другие льготы получат те граждане, которые получают средства с период с 1 по 8 число каждого месяца.
Live24 12 декабря в 08:07
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
РИА Новости 12 декабря в 00:16
Спорт

В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Известия вчера в 18:47
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:47
Политика

А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?

Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Rusvesna.su 00:00
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК вчера в 17:54
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Общество

Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings вчера в 15:00
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
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Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» являлось творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики.
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