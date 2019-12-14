с чего всё началось

Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" – Ну, не вышел бы и все.

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

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