Общество

РБКРБКБилан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
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Дима Билан
Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" – Ну, не вышел бы и все.
— Дима Билан, российский певецСлово и Дело 22:52
с чего всё началось
Певец Дима Билан в интервью программе
 «А поговорить?», которая выходит на YouTube, сообщил детали концерта в Самаре, где он выступил в нетрезвом виде.
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Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

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