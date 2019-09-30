После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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