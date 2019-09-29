Общество
РБКБилан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
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с чего всё началось
В воскресенье, 29 сентября Дима Билан подготовил грандиозный концерт для жителей Самары. Выступление пройдет на главной площади города. Подарить самарцам праздник Билан пообещал после того, как в прошлый раз вышел на сцену нетрезвым.Телеканал 360°вчера в 09:58
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Дима Билан назвал сотрудницу студии инклюзивного творчества в Самаре «фюрером»
Pro Город Самаравчера в 04:56
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Армия и оружие
В Лондоне заявили, что Британия находится в состоянии войны из-за кибератак из РФ и КНР
Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств.
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Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 21:42
Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Политика
На похороны Ширака едут десятки глав государств
REGNUM вчера в 18:38
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс вчера в 23:09
Происшествия
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Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ
Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».
REGNUM 00:41
Общество
Названы самые здоровые регионы России
Дагестан стал лидером среди регионов России, жители которых придерживаются здорового образа жизни.
Lenta.ru 00:12
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Экономика
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00
Политика
В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Политика
Умер первый и единственный президент Крыма
Юрий Мешков — первый и единственный президент Крыма — умер в возрасте 73 лет.
Экспресс газета вчера в 06:16
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания вчера в 06:03
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика
Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли
Министр обратил внимание на четкость формулировки обязательств при составлении договоров и ужесточение условий выдачи возвратных денег, то есть прокатчик должен расплатиться с Фондом кино в первую очередь, в то время как раньше фонд стоял в очереди чуть ли не последним.
Вести.Ru вчера в 21:12
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК вчера в 04:37