В воскресенье, 29 сентября Дима Билан подготовил грандиозный концерт для жителей Самары. Выступление пройдет на главной площади города. Подарить самарцам праздник Билан пообещал после того, как в прошлый раз вышел на сцену нетрезвым.

с чего всё началось

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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