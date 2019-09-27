Общество

РБКРБКБилан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
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Билан вновь оконфузился в Самаре

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Больше не хулиган: Дима Билан сказал «спасибо» Самаре за колоссальный урок

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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

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В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

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Семья Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания

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