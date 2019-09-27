Общество
РБКБилан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
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Футбол
Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
ТАСС 13:02
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:39
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Экономика
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши.
РИА Новости 27 сентября в 11:20
Гаджеты
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X поступил в продажу, цена — $140
Бюджетный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X, о котором много говорилось в последнее время, наконец-то поступил в продажу.
iXBT.com 12:53
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru 27 сентября в 11:22
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК 26 сентября в 20:28
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 27 сентября в 10:07
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Экономика
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов
В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.
Комсомольская правда 17:12
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия 08:59
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Культура
На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»
Эхо Москвы 01:30
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 12:38
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Космос
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
RT на русском 16:34
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58