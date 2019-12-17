Политика

КоммерсантъКоммерсантъBild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
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с чего всё началось
«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», — цитирует
 газета документ.
RT на русском12:06

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Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Коммерсантъ12:12

Bild: Германия готовится к санкциям США против «Северного потока — 2»

RT на русском12:06

В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

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РБК11:15

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Газета.Ru12:57

Bild: ФРГ проверит, какое влияние окажут санкции США на «Северный поток - 2»

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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