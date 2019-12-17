с чего всё началось

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». информация об этом опубликована на сайте парламента в пятницу, 13 декабря.

Футбол Российскому футболу предрекли реформы Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.

Политика Сенат одобрил военный бюджет США на 2020 год Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Политика В Германии назвали имя высланного российского дипломата Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.

Политика Захарова ждет реакции правозащитников после разгона митинга у Рады Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде Около Рады и в семи регионах страны проходят митинги против продажи земли.