с чего всё началось

Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики ФРГ, копия которого оказалась в распоряжении издания.

Политика Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.

Политика Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.

Экономика Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов "С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.

Экономика Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный» Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Общество В Париже начались протесты против пенсионной реформы Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Политика The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.

Общество Активиста Greenpeace задержали в Петербурге Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Политика Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.

Экономика Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.

Экономика ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.