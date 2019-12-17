Политика

РБКРБКСМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики ФРГ, копия которого оказалась в распоряжении издания.
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с чего всё началось
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild
 со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ12:12

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Эксперт оценил данные о санкциях США против «Северного потока — 2»

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Bild: ФРГ проверит, какое влияние окажут санкции США на «Северный поток - 2»

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СМИ сообщили, как ФРГ готовится к санкциям против «Северного потока-2»

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СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

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В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

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Германия приготовилась к санкциями против «Северного потока — 2»

РИА Новости10:41
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:42, Ашберн
Армия и оружие

В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 16:21
Политика

Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США

Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
REGNUM 15:38
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Газета.Ru 15:28
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Известия 15:34
Экономика

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 15:43
Политика

Украина переплатила $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
Деловое.ТВ 09:11
Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
РБК вчера в 15:47
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Общество

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
РИА Новости 08:06
Политика

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
News.ru 10:50
Общество

Активиста Greenpeace задержали в Петербурге

Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Наша версия 16:11
Происшествия

Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
ТК Звезда 15:01
Армия и оружие

Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР

Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
RT на русском 16:19
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Культура

Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году

News.ru вчера в 07:53
Политика

Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Утро.ru 12:18
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

Inc-news.ru 15 декабря в 16:25
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Политика

В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы

В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
RuNews24.ru 15:28
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
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