Политика
РБКСМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики ФРГ, копия которого оказалась в распоряжении издания.
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Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.Коммерсантъ12:12
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Армия и оружие
В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет
"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Политика
Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США
Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
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Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Политика
Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа
Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
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В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Политика
Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Экономика
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
Экономика
Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Общество
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Общество
Активиста Greenpeace задержали в Петербурге
Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Армия и оружие
Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР
Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Политика
Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона
Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Политика
В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы
В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Здоровье
Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья
Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.