«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооружённых сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — заявил источник РИА Новости в силовых структурах.
Германской экономике вынесен "сокрушительный приговор" в связи с продолжающимся энергетическим кризисом, сообщает профильное издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на исследования немецких аудиторов.
Владельцы танкеров в Европе стремятся максимально нарастить перевозки российской нефти до того, как в декабре вступят в силу энергетические санкции против Москвы, сообщило издание The Wall Street Journal.