Будьте в Плюсе

Bild: в ФРГ полагают, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»

Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта, пишет
 газета Bild.
РИА Новости
Таблоид сообщает, что на минувшей неделе глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций.
Life.ru
До 21 июля «Северный поток» не работает из-за планового техобслуживания.
Lenta.ru
Участники мероприятия обсуждали газовый кризис.
Life.ru

Подробнее о событии

Bild: Германия считает, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»
Коммерсантъ00:41
Bild: власти Германии не верят в полное возобновление поставок газа по «Северному потоку»
Комсомольская правда00:39
Если Россия не возобновит работу «Северного потока – 1», немецкой экономике не поздоровится
ИноСМИвчера в 05:47
Bild: Германия считает, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»
Lenta.ru23:58
Bild: Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»
Московский Комсомолец23:50
Bild: в ФРГ полагают, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»
РИА Новости23:08
Bild: в ФРГ полагают, что Россия не возобновит полностью поставки по «Северному потоку»
Газета.Ru00:36

Интересное

Зрители Fox раскритиковали визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию

Зрители телеканала Fox News скептически прокомментировали итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
РИА Новости00:17

Кадыров предложил разместить в горах Чечни базу ПВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в Шалинском районе республики базу противовоздушной обороны (ПВО), об этом он написал в своем Telegram-канале.
РБК01:04

Зеленский уволил главу СБУ за ненадлежащее исполнение обязанностей

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
РБКвчера в 14:59

РИА Новости: российские военные нашли в Херсоне огневую точку ВСУ для обстрела гумконвоев

«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооружённых сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — заявил источник РИА Новости в силовых структурах.
RT на русском00:09

Экс-командующий НАТО Ставридис заявил, что спецоперация закончится через 4-6 месяцев

По мнению экс-командующего, конфликт закончится через 4-6 месяцев и приведет к перемирию, милитаризованной зоне между сторонами, «продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту».
Lenta.ru20:18

Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины

Собеседник агентства назвал список "достаточно приличным" и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.
РИА Новости20:02

В Германии вынесли суровый приговор собственной экономике

Германской экономике вынесен "сокрушительный приговор" в связи с продолжающимся энергетическим кризисом, сообщает профильное издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на исследования немецких аудиторов.
Газета.Ru01:37

Посол Нигерии Шеху заявил о готовности страны рассмотреть запрос на признание ЛНР и ДНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
RT на русском00:00

Юрист Мацалпа рассказал, как получить компенсацию от курящих соседей

Юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал, что на курящих соседей можно найти управу и потребовать с них компенсацию.
RT на русском01:48

Европейские владельцы нефтяных танкеров спешат нарастить поставки российской нефти

Владельцы танкеров в Европе стремятся максимально нарастить перевозки российской нефти до того, как в декабре вступят в силу энергетические санкции против Москвы, сообщило издание The Wall Street Journal.
Интерфакс23:54