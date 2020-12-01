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Bild: Германия создаст фонд защиты климата для обхода санкций против «Северного потока-2»

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В Германии планируют создать фонд защиты климата, чтобы обойти санкции, введенные против «Северного потока-2», сообщили источники немецкой газеты Bild. Издание утверждает, что фонд может создать премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать спецфонд по защите климата, чтобы обойти санкции США, выдвинутые против газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает
 газета Bild со ссылкой на собственные источники.
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Газета.Ru

В Германии нашли способ завершить строительство «Северного потока – 2» в обход санкций США

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Комсомольская правда

В ФРГ планируют создать фонд для обхода санкций США против «Северного потока - 2»

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Взгляд.рувчера в 10:51
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В Германии придумали, как обходить санкции США к «Северному потоку — 2»

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