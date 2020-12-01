Биатлониста Шопина дисквалифицировали на год за нарушение спортивной дисциплины

"Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины", - сказал Нуждов.