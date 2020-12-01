Bild: Германия создаст фонд защиты климата для обхода санкций против «Северного потока-2»
В Германии планируют создать фонд защиты климата, чтобы обойти санкции, введенные против «Северного потока-2», сообщили источники немецкой газеты Bild. Издание утверждает, что фонд может создать премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать спецфонд по защите климата, чтобы обойти санкции США, выдвинутые против газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает
газета Bild со ссылкой на собственные источники.
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В ФРГ планируют создать фонд для обхода санкций США против «Северного потока - 2»
Комсомольская правдавчера в 11:55