Марсель - Олимпиакос: прогноз Анатолия Ульянова 1 Декабря 2020 года

Олимпиакос будет стремится сыграть в ничью, так как такой результат позволит им играть в плей-офф лиги европы, ну а как Марсель за четыре игры так и не забил ни гола то скорее всего нас ждут скучные 0:0 в этом матче.