с чего всё началось

Немецкий канцлер, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", — говорится в статье.

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Общество Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.

Происшествия Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.

Общество Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.

Политика Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Футбол В Петербурге ограничат стоимость отелей на время ЧЕ-2020 Цены на проживание в гостиницах Петербурга могут ограничить на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Авто Kia готовит новый компактный кроссовер В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.

Происшествия На Лубянке задержали журналиста «Коммерсанта» Сегодня, 20 декабря, в Москве рядом со зданием ФСБ на Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева во время его съемки в прямом эфире, сообщает издание.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.