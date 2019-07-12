Политика
РИА НовостиBild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Немецкий канцлер, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", — говорится в статье.
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с чего всё началось
Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге 18 декабря, во время которого она высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», является «объявлением войны», говорится в статье издания Bild.РБКвчера в 23:55
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