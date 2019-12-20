Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

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