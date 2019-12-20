Политика

РИА НовостиРИА НовостиBild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
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СМИ: Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ru21:16

Немецкие СМИ увидели в словах Меркель «объявление войны» США

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СМИ: Меркель объявила войну Трампу

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СМИ: Меркель в ответ на санкции США «объявила войну» Трампу

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Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

РИА Новости20:24

Меркель объявила войну Трампу

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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Выпущен релиз Linux Mint 19.3: HiDPI и обновление приложений

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Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
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Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
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В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
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Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности

Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии в ходе дебатов заверили, что возраст не станет для них помехой.
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В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева очаровала поклонников новым образом

46-летняя певица Наташа Королева не боится экспериментировать со своей внешностью.
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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.
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«Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»

В рамках Евролиги «Зенит» выиграл у «Фенербахче».
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Экономика

Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
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Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
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Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
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В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
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Болезнь Паркинсона хотят лечить лекарством от рака

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ЛНР: Донбасс и Киев не достигли договоренностей об обмене пленными

На прошедшей в Минске встрече представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными.
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Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
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Названы профессиональные заболевания водителей

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Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru 21:57
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