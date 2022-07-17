Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, заявил экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал Клишас в своем Telegram-канале.