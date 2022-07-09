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Bild: электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год

Рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее.
ТАСС
Как подсчитали специалисты, уже в мае 2022 года цены на энергоносители на фоне сокращения поставок из России выросли на 37%.
Профиль
Германия остается основным покупателем российского газа, который поступает по газопроводу «Северный поток».
Телеканал 360°
Поставки угля и нефти из РФ предполагается заменить к концу года.
ТАСС

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Bild: электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год
ТАСС13:44
Bild: немецкие семьи заплатят за электроэнергию €5 тысяч за год
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Bild: тарифы на энергоснабжение домов Германии вырастут до 5000 тысяч евро
Телеканал 360°06:55
Bild: немецкие семьи будут платить за электроэнергию 5000 евро за год
РЕН ТВ10:10
В Германии дорожает энергия
BFM.ru09:47
Bild: тарифы на энергоснабжение домов немцев поднимутся до 5000 тысяч евро
ФАН10:27
Bild: Домохозяйства Германии должны будут заплатить до 5000 евро за энергию в этом году
Глас Народа04:06

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