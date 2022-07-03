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Bild: каждый второй житель ФРГ боится замерзнуть зимой из-за дефицита российского газа

Большая часть респондентов – 75 процентов - назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50 процентов сообщили об ухудшении своего экономического положения.
РИА Новости
91% респондентов сообщили о своих экономических ограничениях, больше половины (54%) стали реже посещать рестораны, половина — приобретать одежду, 48% отказались от отпуска, 47% — от походов в бары и пабы.
Газета.Ru
Издание уточнило
, что в Европе за июнь уровень инфляции достиг отметки, которая фиксировалась 20 лет назад при введении единой валюты.
News.ru
Также в статье цитируется министр экономики Германии Роберт Хабек, который заявил, что российский газ может почти закончиться через неделю.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Bild узнал о страхе зимы у половины жителей ФРГ из-за нехватки газа
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Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть грядущей зимой
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