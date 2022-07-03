91% респондентов сообщили о своих экономических ограничениях, больше половины (54%) стали реже посещать рестораны, половина — приобретать одежду, 48% отказались от отпуска, 47% — от походов в бары и пабы.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — заявили в пресс-службе.
Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для официальной Варшавы, констатирует немецкое издание Die Welt.
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а поставит под удар жителей городов, где будет размещена военная инфраструктура.
Сенатор Владимир Джабаров допустил введение санкций в отношении американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода несколько дней назад, а полученная при этом информация позволила подразделениям ВСУ нанести точный удар по городу.