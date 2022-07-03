«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — сообщили в Росгвардии.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а поставит под удар жителей городов, где будет размещена военная инфраструктура.
Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для официальной Варшавы, констатирует немецкое издание Die Welt.
Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Сенатор Владимир Джабаров допустил введение санкций в отношении американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода несколько дней назад, а полученная при этом информация позволила подразделениям ВСУ нанести точный удар по городу.
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, в марте появившаяся в прямом эфире программы "Время" с плакатом против спецоперации, заявила в соцсетях, что вернется в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.