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Bild: каждый второй житель ФРГ боится замерзнуть зимой из-за дефицита российского газа

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает
 немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.
РИА Новости
50% опрошенных заявили об ухудшении экономического положения, 46% респондентов пожаловались, что из-за роста цен были вынуждены отложить крупную покупку в этом году.
Life.ru
Издание уточнило, что в Европе за июнь уровень инфляции достиг отметки, которая фиксировалась 20 лет назад при введении единой валюты.
News.ru
Также в статье цитируется министр экономики Германии Роберт Хабек, который заявил, что российский газ может почти закончиться через неделю.
РЕН ТВ

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