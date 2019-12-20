Политика

Газета.RuГазета.RuBild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена "воевать" за трубу из России с Вашингтоном.
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с чего всё началось
Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге 18 декабря, во время которого она высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», является «объявлением войны», говорится
 в статье издания Bild.
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