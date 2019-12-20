с чего всё началось

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена "воевать" за трубу из России с Вашингтоном.

Гаджеты EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.

Происшествия В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Политика Норкин обрушился на коллег из-за пресс-конференции Путина После окончания общения Путина с журналистами телеведущий Андрей Норкин в эфире своего шоу на НТВ «Место встречи» признался, что пресс-конференция 2019 года понравилась ему гораздо больше, чем пресс-конференция 2018-го.

Политика Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.

Армия и оружие Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет 19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.

Общество В России предложили провести перепись сим-карт Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.

Общество Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.

Общество Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Политика На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими «Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.

Авто Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки Новый ГАЗ-2410 практически без пробега 30 лет простоял в гараже, рядом с автомобилем обнаружили четыре ящика советской водки, рассказал блогер Roma Urraco на своем канале на YouTube.

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.