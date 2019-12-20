Политика

REGNUMREGNUMBild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Bild назвал «объявлением войны» слова Меркель о позиции США по СП-2

RT на русском01:14

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

РИА Новостивчера в 20:24

Немецкие СМИ назвали выступление Меркель «объявлением войны» Трампу

РБКвчера в 23:55

СМИ: Меркель объявила войну Трампу

URA.Ruвчера в 22:08

СМИ: Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 21:16

СМИ: Меркель в ответ на санкции «объявила войну» США

РЕН ТВ02:02

Пушков оценил способность Германии бросить вызов «Большому брату»

Взгляд.рувчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБК вчера в 17:19
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru вчера в 05:03
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Происшествия

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:57
Технологии

Пользователи научились обходить верификацию в соцсетях

Пользователи легко обходят верификацию по номеру телефона.
ToDay News Ufa вчера в 23:35
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности».
РБК 00:30
Авто

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать

Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Военное обозрение 01:32
Шоу-бизнес

Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку

Вести Подмосковья вчера в 22:53
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
РЕН ТВ 01:42
Политика

Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
Происшествия

СМИ: мать террориста с Лубянки задержали во время интервью

Мать Евгения Манюрова - человека, атаковавшего с автоматом главное здание ФСБ в центре Москвы - задержали.
Московский Комсомолец 01:50
Политика

Путин встретится с Лукашенко и примет участие в двух саммитах

ТАСС вчера в 16:01
Общество

Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку

Российская газета вчера в 08:37
Гаджеты

В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
ToDay News Ufa 00:34
Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Рамблер 01:56
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Футбол

Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала

Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.
Уфимские Заметки вчера в 10:24
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков продлил контракт с клубом

РИА Новости 01:54
Футбол

«Худший подкат года». В Аргентине футболист едва не сделал соперника инвалидом

Sport24.ru вчера в 13:01
Общество

Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше

Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».
Аргументы и Факты 00:35
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

Радио Sputnik вчера в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное