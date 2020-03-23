Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиBild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Накануне соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD.
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Захарова прокомментировала слова немецкого журналиста о Лаврове

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Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

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Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
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Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Телеканал 360° 20 марта в 17:00
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Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении работы и о несостоятельности.
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Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Газета.Ru 06:42
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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

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Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом

Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
РИА Новости 16:22
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Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
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Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

РБК 21:22
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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РИА Новости 17:13
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 20 марта в 00:46
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
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Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20 марта в 21:05
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Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости 21:02
Общество

Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии

793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий.
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Происшествия

В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

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Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Единоборства

UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
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По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
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Футбол

Чемпионат России по футболу предложили обнулить из-за коронавируса

Президент клуба Российской премьер-лиги «Урал» Григорий Иванов предложил не доигрывать текущий сезон.
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Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru вчера в 00:10
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

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Иглы, вдохновленные паразитами, сделают уколы безболезненными

Инженеры из Ратгерского университета создали крошечные иглы, которые имитируют устройство органов паразитов.
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Спорт

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца

Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
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Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
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