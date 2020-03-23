Коронавирус
РИА НовостиBild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Накануне соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD.
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Культура
Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Энергетика
Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении работы и о несостоятельности.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Происшествия
Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом
Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Общество
Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии
793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий.
Происшествия
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Единоборства
UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Футбол
Чемпионат России по футболу предложили обнулить из-за коронавируса
Президент клуба Российской премьер-лиги «Урал» Григорий Иванов предложил не доигрывать текущий сезон.
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Наука
Иглы, вдохновленные паразитами, сделают уколы безболезненными
Инженеры из Ратгерского университета создали крошечные иглы, которые имитируют устройство органов паразитов.
Спорт
МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца
Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.