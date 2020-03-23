Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Накануне соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD.

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

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