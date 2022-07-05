План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил разрыв российско-норвежского договора о разграничении морских пространств, если Норвегия не будет выполнять его условия.
Российское представительство германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") закрывает офис в Нижнем Новгороде, где компания вела контрактную сборку на мощностях группы "ГАЗ" и сократит около 60 сотрудников собственного офиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.