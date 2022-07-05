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Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
ТАСС
Приводится информация, что Федеральное сетевое агентство Германии ждет, что импорт СПГ составит 13 миллиардов кубометров в первой половине 2023 года чтобы частично заменить российский газ.
ТК Звезда
Как пишет
 Bild, в торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые нужны для транспортировок СПГ на дальние расстояния.
Новые Известия
Власти Германии стремятся снизить зависимость от поставок российского газа в свете ситуации на Украине.
ТАСС

Подробнее о событии

Bild сообщила о рисках срыва плана Германии по поставкам газа
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Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван
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RT на русском21:45
Bild: план по поставкам СПГ в Германию может быть сорван
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Bild: план властей Германии по поставкам СПГ может быть сорван из-за нехватки танкеров
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