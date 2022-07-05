Как ранее писала Общественная Служба Новостей, ранее Министерство Обороны Российской Федерации выступило с заявлением о том, что военнослужащие Вооружённых Сил России ушли с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли для того, чтобы не дать украинским властям спекулировать на вопросе назревающего в мире продуктового кризиса.