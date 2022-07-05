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Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
ТАСС
"В настоящее время невозможно определить частоту и количество танкеров, которые доставляют СПГ к объектам", - приводит газета слова Минэкономики ФРГ.
ТАСС
2 июля в интервью газете Welt am Sonntag Хабек выразил надежду, что два плавучих терминала по приему сжиженного природного газа будут задействованы в Германии к концу текущего года.
ТАСС
Руководство концерна запросило у правительства пакет финансовой помощи на 9 миллиардов евро, инвестиции, кредиты и перенос расходов на рядовых потребителей, что способно еще сильнее разогнать инфляцию.
РЕН ТВ

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Bild: план по доставке в Германию СПГ находится на грани провала
Московский Комсомолец20:17
Bild: план по поставкам СПГ в Германию может быть сорван из-за нехватки танкеров
РЕН ТВ19:48
Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван
ТАСС19:45
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