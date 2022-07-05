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Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
ТАСС
В качестве одной из причин указывается нехватка танкеров, способных перевозить СПГ.
ТК Звезда
По словам Мартина Крегера из Союза судовладельцев, в торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния.
Российская газета
«Стратегия министра Хабека в отношении СПГ потерпела неудачу и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем», — подчеркнул политик ХДС Торстен Фрей.
URA.Ru

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Bild: план Германии по поставкам СПГ находится под угрозой срыва
Lenta.ru21:48
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Коммерсантъ21:48
Bild: план по поставкам СПГ в Германию может быть сорван из-за нехватки танкеров
РЕН ТВ19:48
Bild: план по поставкам СПГ в Германию может быть сорван
Аргументы и Факты21:02
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