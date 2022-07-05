План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей и "избавиться" от него, заявила в эфире Sky News Australia политический обозреватель Fox News Томи Ларен.
Известный российский специалист по военно-политическим вопросам Владимир Евсеев рассказал о том, что нынешний этап «специальной военной операции» в Донбассе будет осуществляться ориентировочно ещё один-полтора месяца.
Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник сообщил, что ведомство зафиксировало неоднократные факты продажи военной и гуманитарной помощи, которые страны Запада поставляли в страну.