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Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
ТАСС
В качестве одной из причин указывается нехватка танкеров, способных перевозить СПГ.
ТК Звезда
По информации издания, планировалось, что в первой половине 2023 года импорт СПГ составит 13 млрд кубометров, что позволит частично заменить газ из РФ.
Российская газета
По словам Мартина Крегера из Союза судовладельцев, в торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния.
Российская газета

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Bild: план властей Германии по поставкам СПГ может быть сорван из-за нехватки танкеров
Коммерсантъ21:48
Bild сообщила о провале плана Германии по доставке СПГ
Российская газета21:46
Bild: план Германии по замене газа из России поставками СПГ даёт сбой
RT на русском21:45
Bild: план по поставкам СПГ в Германию может быть сорван
Аргументы и Факты21:02
Bild: план по доставке в Германию СПГ находится на грани провала
Московский Комсомолец20:17
Bild: план по поставкам СПГ в Германию может быть сорван из-за нехватки танкеров
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Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван
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