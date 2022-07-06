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Bild: план властей Германии по поставкам СПГ может быть сорван из-за нехватки танкеров

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
ТАСС
Одним из вариантов замены российского газа являются поставки СПГ.
ТАСС
По словам Мартина Крегера из Союза судовладельцев, в торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния.
Российская газета
Со своей стороны, глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт призвал к новой модели ценообразования для граждан, в частности, установлению фиксированной базовой цены на газ.
ТАСС

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Bild: План вице-канцлера Германии по доставке СПГ находится на грани провала
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