План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала.
Со своей стороны, глава земельной группы Христианско-социального союза в БундестагеАлександер Добриндт призвал к новой модели ценообразования для граждан, в частности, установлению фиксированной базовой цены на газ.
План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.