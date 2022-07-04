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Bild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вернётся в Киев и может занять пост замглавы украинского МИД.
RT на русском
Также в недавнем интервью немецкому журналисту Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу».
ИА Красная Весна
По словам источника Bild, соответствующее предложение украинский МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru
За время работы в Германии Мельник отметился неоднозначными заявлениями и высказываниями, среди которых – сравнение канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
Московский Комсомолец

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