RT на русскомBild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страныПосол Украины в Германии Андрей Мельник вернётся в Киев и может занять пост замглавы украинского МИД.RT на русскомТакже в недавнем интервью немецкому журналисту Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу».ИА Красная ВеснаПо словам источника Bild, соответствующее предложение украинский МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому.Lenta.ruЗа время работы в Германии Мельник отметился неоднозначными заявлениями и высказываниями, среди которых – сравнение канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИА Красная ВеснаНовый ДеньАбзацГазета.RuPravda.RuReadovka NewsФАНРамблерАргументы и ФактыЦарьградВоенное обозрениеКомсомольская правдаLife.ruЭкономика сегодняНародные новостиТелеканал 360°РБКПодробнее о событииBild узнал о скором отзыве посла Украины Мельника из ГерманииРБКвчера в 11:48Bild: посол Украины Мельник уйдет с работы и вернется в КиевИзвестиявчера в 11:36Bild: посол Украины Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы МИДРИА Новостивчера в 11:38Bild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страныRT на русскомвчера в 11:37Bild: посол Украины в ФРГ вернется в Киев и может занять пост замглавы МИДТАССвчера в 11:41Bild: посол Украины в Германии Мельник вскоре может покинуть постФАНвчера в 11:29Bild: посол Мельник вернется в Киев на пост замглавы МИД после оскорблений в адрес ШольцаLenta.ruвчера в 11:26Показать ещёОценить823Поделиться