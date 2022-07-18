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Bild: правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа

Издание Bild
 сообщило, что правительство Германии боится дефицита газа, который может произойти зимой.
Московский Комсомолец
В четверг глава Ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт провел встречу с участием глав администраций федеральных земель, на которой обсуждалась ситуация с газом.
ТАСС
Отмечается, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года.
RT на русском
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в воскресенье заявил, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа.
РИА Новости

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Bild: правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
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