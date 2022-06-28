ТАССBild: прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5%Внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% и потере 5,6 млн рабочих мест по всей стране.ТАСС"Зависимость германской экономики от российского газа недооценивалась", - констатировал Михаэль Бёмер, представитель фирмы Prognos AG, которая подготовила исследование для объединения.ТАССПрежде всего остановка затронула бы стекольную, сталелитейную и пищевую промышленность, которые бы потеряли в общей сложности около €49 млрд.ТАССПо данным Financial Times, власти ФРГ опасаются полного прекращения «Газпромом» поставок по «Северному потоку», который остановил две турбины из-за санкций Канады.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBild: Внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению ВВП Германии более чем на 12 процентовРоссийская газета04:06Отказ от российской нефти снизит ВВП Германии на 12,5%Петербургский Вестник04:15Bild: отказ от российского газа лишит работы 5,6 млн немцев и обрушит экономику ФРГ на 12,5%Газета.Ru04:11Bild: резкая остановка поставок газа из РФ грозит Германии 12%-м падением ВВПИА Красная Весна04:10Bild: прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5%ТАСС04:38Bild: прекращение поставок газа из РФ грозит падением ВВП Германии на 12,5%Коммерсантъ04:03Показать ещёОценить16Поделиться