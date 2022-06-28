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Bild: прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5%

Внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% и потере 5,6 млн рабочих мест по всей стране.
ТАСС
"Зависимость германской экономики от российского газа недооценивалась", - констатировал Михаэль Бёмер, представитель фирмы Prognos AG, которая подготовила исследование для объединения.
ТАСС
Прежде всего остановка затронула бы стекольную, сталелитейную и пищевую промышленность, которые бы потеряли в общей сложности около €49 млрд.
ТАСС
По данным Financial Times, власти ФРГ опасаются полного прекращения «Газпромом» поставок по «Северному потоку», который остановил две турбины из-за санкций Канады.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Bild: Внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению ВВП Германии более чем на 12 процентов
Российская газета04:06
Отказ от российской нефти снизит ВВП Германии на 12,5%
Петербургский Вестник04:15
Bild: отказ от российского газа лишит работы 5,6 млн немцев и обрушит экономику ФРГ на 12,5%
Газета.Ru04:11
Bild: резкая остановка поставок газа из РФ грозит Германии 12%-м падением ВВП
ИА Красная Весна04:10
Bild: прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5%
ТАСС04:38
Bild: прекращение поставок газа из РФ грозит падением ВВП Германии на 12,5%
Коммерсантъ04:03

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