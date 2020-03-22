Политика

Вести.RuВести.RuBild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

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Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter. При этом ARD процитировал твит, в котором упоминалось о возможности приобрести альбом с фотографиями Лаврова.
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с чего всё началось

Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации.
RT на русскомвчера в 11:05

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В ФРГ возмутились поздравлением Лаврова от немецкого телеканала

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Bild померещился «немыслимый скандал» в Германии из-за поздравления Лаврова

Народные новости10:03

Шерин объяснил «немыслимый скандал», разразившийся в Германии из-за Лаврова и коронавируса

ФАН10:39

Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

Вести.Ru09:33

Sergej Wiktorowitsch поссорил немецкие СМИ - «немыслимый скандал» из-за юбилея Лаврова

Царьград10:36

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Взгляд.ру07:58

«Политический скандал»: немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

Pravda.Ru07:19
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Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки

Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет назвал причину возникновения пандемии коронавируса в мире.
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Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
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В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию

Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:04
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Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова была госпитализирована для проведения операции.
Московский Комсомолец 07:22
Общество

США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Капитал страны вчера в 10:04
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Экономика

Кризис из-за коронавируса назвали беспрецедентным

Кризис, возникший из-за распространения коронавируса, затронет все стороны жизни, его последствия пока сложно оценить.
Lenta.ru 19 марта в 08:50
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Lenta.ru 09:31
Общество

В Брянске выявили первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 22 марта, стало известно, что у жительницы региона выявлен короновирус. Она вернулась из Арабских Эмиратов.
РИА Стрела 07:10
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
МордовМедиа 08:06
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa вчера в 09:39
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных

Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Lisa.ru 06:15
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском 20 марта в 23:55
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Бойца-чемпиона MMA убили в Бразилии

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш умер от огнестрельных ранений.
Lenta.ru 09:19
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Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
3DNews 20 марта в 22:25
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
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Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
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В Хакасии произошел двадцатикилометровый пал травы, есть пострадавший

Газета.Ru 10:32
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело.
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Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:25
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
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ARD
Ассоциация немецких региональных общественных телерадиокомпаний и вещаемая ими медиа-платформа объединяющая несколько телеканалов, телетекст и сайт.
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