Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации.

с чего всё началось

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter. При этом ARD процитировал твит, в котором упоминалось о возможности приобрести альбом с фотографиями Лаврова.

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