Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями. Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы.

Экономика сегодня Экономика сегодня R.Life Yakutsk.ru Политическая Экспертиза Известия ФАН Ruposters.ru Газета.Ru