Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями. Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы.В источнике
Цены на нефть теряют порядка 3% в ходе торгов в среду на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста; в ходе сессии ранее в среду цена Brent опускалась ниже $89 за баррель впервые с февраля.
Крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» заинтересован в участии в СПГ-проекте «Сахалин-2», сообщил совладелец и представитель правления «Новатэка» Леонид Михельсон на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.
Немецкое издание Bild выразило сомнение в компетентности министра экономики Германии Роберта Хабека после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране из-за антироссийских санкций.
Как указывает издание, Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) в своем письме в адрес Еврокомиссии (ЕК) указала на "беспрецедентное сокращение выпуска" продукции из-за стремительного роста цен на электроэнергию, который представляет собой "экзистенциальную угрозу" для ее будущего.
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время Восточного экономического форума не стал прогнозировать возможность продления параллельного импорта на 2024 г. и последующие за ним годы, передает агентство «РИА Новости».