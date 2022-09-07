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Bild усомнился в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в Германии

Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями. Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы.В источнике

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Издание Bild усомнилось в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в ФРГ
ГЛАС.RU13:19
Bild усомнилась в компетентности министра экономики ФРГ Хабека после вопроса про кризис
Lenta.ru12:45
В Германии усомнились в компетентности министра экономики после неудобного вопроса по газу
ТУТ НЬЮС12:37
Bild сомневается в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в ФРГ
FBM.ru12:13
Bild усомнился в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в Германии
РИА Новости11:44
Издание Bild усомнилось в компетентности главы минэкономики Германии Хабека после его выступлений
R.Life08:03
Издание Bild усомнилось в том, что немецкий министр Роберт Хабек разбирается в экономике
NVL07:18

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Bild усомнился в компетентности главы Минэкономики после отрицания волны банкротств в ФРГ

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